В челябинской женской колонии сожгли чучело и устроили бой подушками

2 Март 2020 2020-03-02T20:28:04+03:00

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В минувшие выходные в женской колонии №5 устроили отпраздновали Масленницу. Заключенные встретили весну театральными представлениями и спортивными состязаниями: поеданием блинов на скорость, перетягиванием каната, бегом в мешках. К празднику готовились два месяца.

Без праздничного макияжа — никуда. Фото: ГУФСИН по Челябинской области

— Масленица для осужденных — праздник важный и любимый. Кроме того, это сохранение народных традиций, поэтому в нашем учреждении проводы зимы всегда проводятся с большим размахом, шумно, весело и вкусно, — отметила заместитель начальника исправительной колонии №5 Ольга Горшенина.

К празднику в колонии напекли гору блинов, их подавали с вареньем и сгущенкой. Чай наливали из самовара. Кульминацией праздника стало сожжение чучела, символизирующее конец зимы и начало весны.

Десятки женщин-заключенных встали в хоровод. Фото: ГУФСИН по Челябинской области

На празднике прошла выставка декоративно-прикладного искусства. Фото: ГУФСИН по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU