В Челябинске продают поддельные билеты на концерты

3 Март 2020 2020-03-03T04:03:55+03:00

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Жительница Челябинска Ирина Акимкина увидела в соцсети объявление о продаже билетов на концерт своей любимой певицы Zivert. Некая Татьяна писала, что купила два билета за 3,5 тыс. руб., но не сможет пойти, поэтому перепродает их с хорошей скидкой. Ирина сторговалась до 2800 рублей, получила электронные билеты на почту и перевела деньги.

— Я обрадовалась, не подозревая ни о чем. Поблагодарили друг друга, Татьяна пожелала мне хорошо отдохнуть, — рассказывает Ирина в группе «Мошенники Челябинска. Черный список» в ВК. — И тут меня осенило, что она же так может продать эти же билеты не только мне...

Возможно, и продала. Но ни один из покупателей не сможет пойти по ним на концерт, так как билеты вообще не настоящие. Это Ирина выяснила, позвонив в Городские зрелищные кассы. Там ей сказали, что билетов с такими номерами не существует, да и внешне они выглядят не так.

— Увидела потом в другой группе, что эта Татьяна многие билеты так впаривает. Как оказалось, она дала мне чужой номер телефона, в ВК больше не отвечает. Я до сих пор не понимаю, как могла на такое попасться, потому что всегда бдительна. А тут перевела деньги не пойми куда… Видимо, это от радости, что пойду на концерт, — рассказала Ирина.

На странице мошенницы Татьны указано, что она живет в Златоусте. Но с тем же успехом, это может быть Виталий из Махачкалы. Найти таких аферистов очень сложно.

История в очередной раз показывает, что нельзя доверять незнакомцам и так запросто переводить деньги. Билеты на городские мероприятия нужно покупать только у официального представителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU