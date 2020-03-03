Жительница Магнитогорска 25 лет искала родственников, а теперь ищет работу

3 Март 2020 2020-03-03T04:04:47+03:00

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30-летняя Евгения Новикова, благодаря публикации в «Комсомолке», нашла своих брата и сестру, с которыми не виделась четверть века. В пять лет Женя попала в детский дом в Магнитогорске, потом ее увезла в Удмуртию приемная семья. С тех пор она мечтала найти кровных родственников. Даже когда вышла замуж и стала четырежды мамой, не бросила эту идею. Евгения писала запросы в разные инстанции и объявления в соцсетях, но все было тщетно. Статью об этом на сайте kp.ru увидела родная сестра Евгении. Она позвонила нашему корреспонденту, и встреча родных людей наконец-то состоялась.

Оказалось, что сестра и брат Евгении по-прежнему живут в Магнитогорске. Побывав у них в гостях, женщина решила вернуться на Родину. Вместе с мужем и четырьмя детьми она переехала в город детства, сняла квартиру, устроила ребятню в садики и школы. Вот только с работой оказалось туго.

— Муж перерыл весь Интернет, но пока у него только временные подработки. Этих денег хватает только на оплату квартиры и продукты. Поэтому я тоже ищу работу, — рассказывает корреспонденту КП-Челябинск Евгения. — Это оказалось еще тяжелее. Я согласна на любой труд, который подойдет по графику. Ведь у нас дети.

Раньше Евгения трудилась социальным работником, помогала пожилым людям с уборкой, готовкой и доставкой продуктов. Она ищет такую работу, чтобы можно было успевать отводить детей в садик и вовремя забирать вечером. Если у вас есть вакансия для Евгении, пожалуйста, напишите ей, в личные сообщения.

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ИСТОЧНИК KP.RU