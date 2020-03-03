Школу в Челябинской области, где дети пожаловались на рукоприкладство учителя, проверяет полиция
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова посетила Ново-Соболевскую школу в Аргаяшском районе, где школьники пожаловались на рукоприкладство преподавателя. По словам детей, учитель бьет их, заставляет чистить снег возле школы, попрекает бесплатными обедами.
— Поговорили с детьми в четырех классах, с родителями, руководством школы. Дети не умеют обманывать, и нам удалось выяснить то, что в действительности происходило, несмотря на разную степень открытости и откровенности. Есть основания для проведения дальнейшей проверки, так или иначе дети подтверждают то, что написано в анонимном обращении. Дети не отрицают применение силы, но некоторые считают это нормальным и соразмерным проступку наказанием. Многие из них заступались за учителя, считая его поведение справедливым, — написала Евгения Майорова на своей странице в Facebook.
Сейчас в ситуации разбираются силовики. Если найдутся доказательства, что учитель бил школьников, на него возбудят дело.
— Школа небольшая, всего 86 учеников, практически все дети и родители, не говоря о педагогическом составе школы, вовлечены в публичный и внутренний конфликт. У всех разные позиции, в которые они искренне верят. Это тревожное обстоятельство, — добавила уполномоченный по правам ребенка.
Евгения Майорова обратилась в областной минобр для привлечения к работе специалистов.
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