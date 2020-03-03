2020-03-03T06:59:30+03:00
Общество

От полезного торта до полета в аэротрубе: что подарить на 8 марта в Челябинске

Идеи подарков на самый женственный и весенний праздник
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Что подарить на 8 марта в Челябинске, идеи подарков.Что подарить на 8 марта в Челябинске, идеи подарков.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Мужчины, чтобы облегчить вам подготовку к 8 марта, мы собрали подборку оригинальных праздничных презентов, которые можно купить в Челябинске. Подарки на разный вкус и в разном ценовом сегменте — выбор за вами.

Итак, что же необычного можно подарить прекрасным дамам на 8 марта в Челябинске:

— сертификат на разбор гардероба стилистом;

— полет в аэротрубе;

— полезные сладости: пп-торт, пп-копейки или трайфлы;

— острые ощущения: поход на квест или премьеру триллера;

— тюльпаны в вазе, которые будут цвести целый месяц.

Подробнее об этих подарках вы можете прочитать в нашем материале, а также узнать цены на них, и где их можно приобрести.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности об этом событии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 233-14-29

(351) 7000-967 добавочный 10-10

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сейчас проверится»: пассажир челябинского аэропорта пожаловался на запах табака в бизнес-зале
От полезного торта до полета в аэротрубе: что подарить на 8 марта в Челябинске
Школу в Челябинской области, где дети пожаловались на рукоприкладство учителя, проверяет полиция
Жительница Магнитогорска 25 лет искала родственников, а теперь ищет работу
«Такси дешевле маршрутки»: жителей Челябинска удивляют цены на проезд
В Челябинске продают поддельные билеты на концерты
«Трактор» сыграет с болельщиками в хоккей и устроит ночную шоу-программу
В челябинской женской колонии сожгли чучело и устроили бой подушками
Антимонопольщикам пожаловались на контракт по светофорам в Челябинске
В Челябинске возобновят забытые проекты благоустройства
Дороги в школы Челябинска признали очень опасными
На стройке в челябинском Академе обрушились перекрытия
Городу в Челябинской области дали 90 млн за победу в конкурсе
Вместо чучела: в Челябинске ряженый поджег машину
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра