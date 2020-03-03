От полезного торта до полета в аэротрубе: что подарить на 8 марта в Челябинске
Мужчины, чтобы облегчить вам подготовку к 8 марта, мы собрали подборку оригинальных праздничных презентов, которые можно купить в Челябинске. Подарки на разный вкус и в разном ценовом сегменте — выбор за вами.
Итак, что же необычного можно подарить прекрасным дамам на 8 марта в Челябинске:
— сертификат на разбор гардероба стилистом;
— полет в аэротрубе;
— полезные сладости: пп-торт, пп-копейки или трайфлы;
— острые ощущения: поход на квест или премьеру триллера;
— тюльпаны в вазе, которые будут цвести целый месяц.
Подробнее об этих подарках вы можете прочитать в нашем материале, а также узнать цены на них, и где их можно приобрести.
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