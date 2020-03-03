«Сейчас проветрится»: пассажир челябинского аэропорта пожаловался на запах табака в бизнес-зале
Предприниматель из Челябинска Константин Смирнов решил дождаться свой рейс с комфортом и воспользовался бизнес-залом. Но отдых испортил запах табака электронных сигарет «Айкос».
— Заходим, воняет «Айкосом». Сильно. Спрашиваю девушек, сотрудниц аэропорта, которые запускают в бизнес зал: «Кто курит "Айкос"?». Они мне отвечают, что они курят. Нормально? И дополняют: «Сейчас проветрится». Это как? — написал Константин Смирнов на своей странице в Facebook.
Журналист КП-Челябинск направил запрос в пресс-службу челябинского аэропорта. Один из сотрудников воздушной гавани сказал, что вряд ли девушки могли курить прямо в бизнес-зале.
— Там везде стоят видео камеры и датчики пожаротушения. Еще у них начальник строгий. Я могу предположить, что могло пахнуть от самой девушки, — прокомментировал наш собеседник.
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ИСТОЧНИК KP.RU