Четверых человек, вернувшихся из Италии, госпитализировали в Челябинской области
В региональном Минздраве во вторник, 3 марта, провели пресс-конференцию по ситуации с ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Челябинской области. Больных «китайской пневмонией» в области нет. Однако медики продолжают наблюдать за людьми, прилетевшими в Челябинск из стран, где бушует коронавирус.
— Это 75 граждан КНР, три гражданина Южной Кореи, 11 граждан Ирана, а также 25 человек из Челябинской области, вернувшиеся из Южной Кореи и Италии, — сообщили в ведомстве.
По словам замруководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светланы Лучининой, на днях четырех человек, вернувшихся из Италии, госпитализировали. У них симптомы ОРВИ. В Италии сейчас более 1600 заболевших коронавирусом. Поэтому теперь всех граждан, вернувшихся оттуда, будут проверять врачи.
Заболевших респираторными инфекциями в регионе становится все меньше.
— Ситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как не эпидемическая, заболеваемость идет на спад. Однако в ряде территорий сохраняется превышение эпидемических порогов более чем на 20%. Профилактические мероприятия продолжатся до снижения заболеваемости во всех муниципальных образованиях до уровня эпидемического порога, — рассказали в минздраве.
Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...
НОМЕРОК
Круглосуточный телефон горячей линии Министерства здравоохранения 8 (351) 240-15-16. Здесь можно задать свои вопросы по коронавирусной инфекции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Знаете подробности об этом событии?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 233-14-29
(351) 7000-967 добавочный 10-10
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU