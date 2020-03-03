Четверых человек, вернувшихся из Италии, госпитализировали в Челябинской области

3 Март 2020 2020-03-03T09:56:06+03:00

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В региональном Минздраве во вторник, 3 марта, провели пресс-конференцию по ситуации с ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Челябинской области. Больных «китайской пневмонией» в области нет. Однако медики продолжают наблюдать за людьми, прилетевшими в Челябинск из стран, где бушует коронавирус.

— Это 75 граждан КНР, три гражданина Южной Кореи, 11 граждан Ирана, а также 25 человек из Челябинской области, вернувшиеся из Южной Кореи и Италии, — сообщили в ведомстве.

По словам замруководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светланы Лучининой, на днях четырех человек, вернувшихся из Италии, госпитализировали. У них симптомы ОРВИ. В Италии сейчас более 1600 заболевших коронавирусом. Поэтому теперь всех граждан, вернувшихся оттуда, будут проверять врачи.

Заболевших респираторными инфекциями в регионе становится все меньше.

— Ситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как не эпидемическая, заболеваемость идет на спад. Однако в ряде территорий сохраняется превышение эпидемических порогов более чем на 20%. Профилактические мероприятия продолжатся до снижения заболеваемости во всех муниципальных образованиях до уровня эпидемического порога, — рассказали в минздраве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU