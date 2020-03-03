2020-03-03T10:20:41+03:00
Общество

Стало известно время перекрытия движения на трассе под Челябинском

У СНТ «Дзержинец» строят надземный модульный пешеходный переход
Ольга АНТОНОВА
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Модульный переход поможет пешеходам перейти оживленную трассы. Фото: Архив "КП".Модульный переход поможет пешеходам перейти оживленную трассы. Фото: Архив "КП".
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Во вторник, 3 марта, на Троицком тракте, близ Челябинска, у СНТ «Дзержинец», временно перекроют движение всех автомобилей. Причина — строительство модульного надземного пешеходного перехода. Время перекрытия: 23.00 - 23.40.

Кроме того, с 3 марта с 22.00 до 00.40 4 марта будет собираться-разбираться автомобильный кран для монтажа пролетного строения пешеходного перехода.

— Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, — заявляют в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Кстати, узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — (351) 266-65-63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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