«Там могли быть люди»: в Челябинской области часть балкона рухнула на машину

3 Март 2020 2020-03-03T11:58:36+03:00

По словам жителей, дом уже много лет ждет капремонта

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В Озерске опора бетонного балкона упала на припаркованный под окнами автомобиль. Инцидент произошел в доме на проспекте Ленина, 84 в ночь на 29 февраля. Жильцы в ужасе — огромная глыба с торчащей арматурой могла рухнуть днем, а не ночью, и запросто убить кого-нибудь.

— Посмотрели на другие балконы — возможно, в скором времени рухнет еще какой-нибудь, — пишут жители в группе «Говорит Озерск | 74» во «ВКонтакте».

Глыба отвалилась отсюда. Фото: vk.com/«Говорит Озерск | 74»

По их словам, дом является объектом культурного наследия, но капитального ремонта он не видел очень много лет.

— Эти барельефы внутри имеют деревянный каркас, облепленный гипсовой лепниной. Покрашены краской или известью. Крепятся к балкону и в стену, на длинные металлические, уже ржавые штыри. Это далеко не первое падение декоративных опор в городе. А самое интересное, если этот кусок гипса уже выпал один раз, нормально и надежно его обратно никак не посадишь, — объясняет озерчанин Михаил Маслов.

В мэрии сообщили, что за ремонт балкона возьмутся специалисты.

— Дом, действительно является объектом культурного наследия и, по закону, бремя его содержания несет его собственник, — сообщили в администрации. — Долгое время дом находился в управлении ООО «Стройгарант», которое решением Арбитражного суда признано банкротом 13 февраля прошлого года. 24 августа на собрании собственников дома управляющей организацией выбрано ООО «ЖКС».

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ИСТОЧНИК KP.RU