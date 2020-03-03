Поиски Семена Тютюева в Челябинске 2020: о ходе следствия не информируют даже близких

3 Март 2020 2020-03-03T12:01:24+03:00

Что случилось с мужчиной, до сих пор не известно

Изменить размер текста: A A

В Челябинске продолжаются поиски 30-летнего бизнесмена и депутата Семена Тютюева, который пропал с парковки у супермаркета «Лента» на улице Академика Королева в ночь на 22 февраля.

По словам супруги Яны, Семен поехал в магазин за детской смесью. Однако на выходе он встретил подозрительного мужчину, с которым спустя несколько минут сел в машину и пропал.

Суд по видео с камер слежения в магазине, незнакомец купил в супермаркете скотч и перчатки, а также три банки энергетика или пива. Довольно странный «джентльменский набор» наталкивает на мысли, что в этом деле возможен криминальный след.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Однако подробности дела не разглашаются.

— Как идет следствие, не сообщают даже родным, — призналась КП-Челябинск супруга семена Яна.

Близкие заявили, что готовы выплатить миллион рублей за достоверную информацию о нахождении бизнесмена. Но платить деньги пока тоже некому.

Координаторы отряда «Легион-Спас» заявили, что будут участвовать в поисках только с разрешения Следственного комитета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Есть какая-то информация?

Сообщите ее нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU