Поиски Семена Тютюева в Челябинске 2020: о ходе следствия не информируют даже близких
В Челябинске продолжаются поиски 30-летнего бизнесмена и депутата Семена Тютюева, который пропал с парковки у супермаркета «Лента» на улице Академика Королева в ночь на 22 февраля.
По словам супруги Яны, Семен поехал в магазин за детской смесью. Однако на выходе он встретил подозрительного мужчину, с которым спустя несколько минут сел в машину и пропал.
Суд по видео с камер слежения в магазине, незнакомец купил в супермаркете скотч и перчатки, а также три банки энергетика или пива. Довольно странный «джентльменский набор» наталкивает на мысли, что в этом деле возможен криминальный след.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Однако подробности дела не разглашаются.
— Как идет следствие, не сообщают даже родным, — призналась КП-Челябинск супруга семена Яна.
Близкие заявили, что готовы выплатить миллион рублей за достоверную информацию о нахождении бизнесмена. Но платить деньги пока тоже некому.
Координаторы отряда «Легион-Спас» заявили, что будут участвовать в поисках только с разрешения Следственного комитета.
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ИСТОЧНИК KP.RU