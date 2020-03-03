2020-03-03T12:13:13+03:00
Общество

Уроженка Челябинска, группа которой едет на «Евровидение-2020», не имеет отношения к скандальному бизнесмену

По крайней мере так утверждают открытые источники
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Алина Пязок с Ильей Прусикиным. Фото: ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА ГЕРОЯ ПУБЛИКАЦИИ В СОЦСЕТИАлина Пязок с Ильей Прусикиным. Фото: ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА ГЕРОЯ ПУБЛИКАЦИИ В СОЦСЕТИ
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Алина Пязок, родившаяся в Челябинске, а ныне живущая в Санкт-Петербурге выступает продюсером и клипмейкером группы Little Big, которая едет на «Евровидение» в Нидерланды. Клип Skibidi стал визитной карточкой группы и за короткое время набрал миллионы просмотров в сети.

На родине Алину хорошо помнят и следят за ее карьерой, сообщает телеграмм-канал «Челябушка». Сейчас девушка входит в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии издания Forbes.

Отметим, что фамилия талантливой девушки совпадает с фамилией бизнесмена Андрея Пязока, сейчас он находится под следствием по делу об обманутых дольщиках. Но, как уверяют, открытые источники, Алина и Андрей — просто однофамильцы.

— Считаем, что не время и не место спекулировать на том (как поступают некоторые журналисты), является ли Алина Пязок родственницей Андрея Пязока, из-за махинаций которого пострадали дольщики челябинского микрорайона Чурилово Lake City. В любом случае девушка компенсировала своей более чем положительной деятельностью все негативные ассоциации, связанные с достаточно редкой фамилией, — подчеркивают авторы «Челябушки». — Удачи на евросонге, Little Big!

Конкурс «Евровидение-2020» пройдет в этом году с 12 по 16 мая в Роттердаме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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