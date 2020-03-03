Боролись за жизнь. Названа причина гибели школьника в Магнитогорске

3 Март 2020 2020-03-03T13:29:03+03:00

Школьные учителя и врачи "скорой" боролись за жизнь ребенка до последнего мгновения. Фото: соцсети.

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Трагедия разыгралась в пятницу, 28 февраля, yа уроке в магнитогорской школе № 12 умер второклассник. Мальчик потерял сознание и упал на пол со стула.

Как сообщает сайт Магсити74, ЧП случилось на четвертом уроке. Педагоги сразу вызвали скорую помощь, позвонили родителям, перенесли в медкабинет.

Магсити74 цитирует старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СК СУ РФ по Челябинской области:

— Предварительно установлено, что смерть школьника не носит криминального характера. Ребенок страдал хроническим заболеванием. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Еще до приезда врачей учителя пытались помочь ребенку. В школе каждый учитель имеет повышенную квалификацию по оказанию первой медицинской помощи. Об этом журналистам сообщила заместитель начальника городского управления образования Магнитогорска Ольга Бирюк.

Педагог проводил ребенку непрямой массаж сердца, делал искусственное дыхание, растирал стопы. Более 40 минут за жизнь мальчика боролись педагоги и прибывшие врачи. Увы, спасти его не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU