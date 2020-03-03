Фигурантку уголовного дела бывшего замминистра экономики Челябинской области оштрафовали на 40 тысяч рублей
Челябинский областной суд оставил в силе решение о назначении штрафа в 40 тыс. руб. экс-директору Агентства международного сотрудничества региона Ольге Алейниковой. Напомним, Алейникова — фигурант дела бывшего замминистра экономики Антона Бахаева, обвиняемого в хищении денег на проведение Российско-Казахстанского форума.
Штраф в 40 тысяч ей назначил Центральный районный суд Челябинска, но это решение ее адвокат обжаловал.
— Действия Алейниковой квалифицированы как злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. Областной суд принял во внимание доводы адвоката одного из лиц, уголовное дело на которого выделено в отдельное производство, изложенные в апелляционной жалобе, и исключил указание на персональные данные двух подсудимых, уголовные дела которых рассматриваются в Центральном районном суде Челябинска, — сообщили в пресс-службе облсуда.
Суд установил, что Алейникова допустила «неэффективное использование» средств Агентства международного сотрудничества. В результате из организации вывели больше 33 млн руб., которые выделялись из бюджета на форум.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU