2020-03-03T12:54:46+03:00
Общество

Фигурантку уголовного дела бывшего замминистра экономики Челябинской области оштрафовали на 40 тысяч рублей

Действия Ольги Алейниковой квалифицировали как злоупотребление полномочиями
Валентина ВАГАНОВА
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Челябинской областной суд оставил решение Центрального районного суда без изменений.Челябинской областной суд оставил решение Центрального районного суда без изменений.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Челябинский областной суд оставил в силе решение о назначении штрафа в 40 тыс. руб. экс-директору Агентства международного сотрудничества региона Ольге Алейниковой. Напомним, Алейникова — фигурант дела бывшего замминистра экономики Антона Бахаева, обвиняемого в хищении денег на проведение Российско-Казахстанского форума.

Штраф в 40 тысяч ей назначил Центральный районный суд Челябинска, но это решение ее адвокат обжаловал.

— Действия Алейниковой квалифицированы как злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. Областной суд принял во внимание доводы адвоката одного из лиц, уголовное дело на которого выделено в отдельное производство, изложенные в апелляционной жалобе, и исключил указание на персональные данные двух подсудимых, уголовные дела которых рассматриваются в Центральном районном суде Челябинска, — сообщили в пресс-службе облсуда.

Суд установил, что Алейникова допустила «неэффективное использование» средств Агентства международного сотрудничества. В результате из организации вывели больше 33 млн руб., которые выделялись из бюджета на форум.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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