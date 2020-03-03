Сотрудник ЧМК стал лауреатом всероссийского конкурса

3 Март 2020 2020-03-03T13:51:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный доменщик Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») Николай Горшков стал лауреатом всероссийского конкурса «Инженер года».

По результатам ХХ ежегодного Всероссийского конкурса «Инженер года — 2019» главный доменщик Николай Горшков удостоен звания «Профессиональный инженер России». За участие в конкурсе он дипломирован в номинации «Черная металлургия». Его имя внесено в реестр профессиональных инженеров страны. На торжественной церемонии лауреату вручили сертификат, диплом лауреата конкурса и наградили памятной медалью.

За время работы на комбинате Николай Горшков прошел трудовой путь от горнового до главного доменщика, зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом и опытным руководителем. Николай Горшков активно участвует в повышении эффективности производственных процессов на предприятии, а также в организации разработок и использовании инновационных технических решений.

С 2000 года сотрудники ЧМК принимают участие во всероссийском конкурсе «Инженер года». Мероприятие организовано при поддержке Правительства РФ и независимых общественных объединений. Коллегию жюри составляют ведущие ученые и инженеры. Уникальность проекта -формирование научно-технического сотрудничества между профессионалами отечественного инженерного корпуса.

— Мы полностью поддерживаем такие конкурсные инициативы. Это хорошая возможность доказать свой профессиональный статус, обменяться опытом с коллегами ведущих промышленных предприятий, − пояснил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU