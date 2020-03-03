2020-03-03T14:06:16+03:00
Общество

Жители Челябинска организовали праздник на юбилей одинокого дедушки, много лет жившего на улице

Бывшего бездомного Деда Толю пришли поздравить десятки горожан
Валентина ВАГАНОВА
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Дедушке подарили теплые свитера, открытки, сладости и другие подарки. Фото: Hornews.comДедушке подарили теплые свитера, открытки, сладости и другие подарки. Фото: Hornews.com
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Не так давно Анатолий Лещенко скитался по подъездам и теплотрассам. У него не было никого, кто бы забрал его с улицы, накормил, отогрел. А теперь рядом с ним заботливая семья. Гулицыны — не родственники старичку, просто неравнодушные люди, которые решили помочь и забрали его к себе.

2 марта деду Толе исполнилось 75 лет. Свой юбилей он отметил как полагается — с тортом, свечками, в окружении не только новоиспеченной семьи, но и незнакомых челябинцев. Горожане узнали историю старичка из СМИ, а к его Дню рождения запустили флэшмоб с призывом прийти и поздравить юбиляра. Праздник отметили в одной из городских пиццерий.

— Дедушке Толе подарили много подарков: теплые свитера, открытки, сладости и многое другое. Он фотографировался со всеми желающими и отвечал на их вопросы. А поговорить было о чем: после нового года пенсионеру сделали операцию на глазах, он побывал на Кузнечно-прессовом заводе, где долгие годы трудился, и заново научился жить не на улице, а имея крышу над головой,- пишет издание Hornews.com.

Бывший бездомный дедушка Толя из Челябинска принимает подарки на юбилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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