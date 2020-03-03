Жители Челябинска организовали праздник на юбилей одинокого дедушки, много лет жившего на улице
Не так давно Анатолий Лещенко скитался по подъездам и теплотрассам. У него не было никого, кто бы забрал его с улицы, накормил, отогрел. А теперь рядом с ним заботливая семья. Гулицыны — не родственники старичку, просто неравнодушные люди, которые решили помочь и забрали его к себе.
2 марта деду Толе исполнилось 75 лет. Свой юбилей он отметил как полагается — с тортом, свечками, в окружении не только новоиспеченной семьи, но и незнакомых челябинцев. Горожане узнали историю старичка из СМИ, а к его Дню рождения запустили флэшмоб с призывом прийти и поздравить юбиляра. Праздник отметили в одной из городских пиццерий.
— Дедушке Толе подарили много подарков: теплые свитера, открытки, сладости и многое другое. Он фотографировался со всеми желающими и отвечал на их вопросы. А поговорить было о чем: после нового года пенсионеру сделали операцию на глазах, он побывал на Кузнечно-прессовом заводе, где долгие годы трудился, и заново научился жить не на улице, а имея крышу над головой,- пишет издание Hornews.com.
Бывший бездомный дедушка Толя из Челябинска принимает подарки на юбилей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU