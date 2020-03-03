В Челябинске состоится Кубок губернатора по тхэквондо

3 Март 2020 2020-03-03T14:40:34+03:00

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В эти выходные в УралГУФК соберутся сотни тхэквондистов со всей страны. Это будет второй по счету Кубок губернатора в Челябинской области по корейскому боевому искусству, сообщает «Южноуральская панорама».

— Состязания пройдут в трех возрастных группах: мужчины и женщины 2003 года рождения и старше, юниоры и юниорки 2003-2005 годов рождения, а также юноши и девушки 2006-2008 годов рождения. В программе соревнований несколько видов тхэквондо: поединки керуги, технический комплекс пхумсэ, а также фристайл пхумсэ. — рассказали в пресс-службе региональной федерации тхэквондо. — Итоги Кубка губернатора по тхэквондо будут подводиться в личном и в командном зачетах, лучшие сборные получат кубки чемпионов.

Спортсмены из Челябинской области откроют соревнования показательными выступлениями. Посмотреть на состязания может любой желающий. Открытие состоится уже в эту субботу.

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ИСТОЧНИК KP.RU