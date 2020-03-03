Уволенному педагогу из Магнитогорска отказали в извинениях за интимные фото

3 Март 2020 2020-03-03T15:51:32+03:00

Снимки, о которых спорят педагог, были сделаны еще 20 лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Прокуратуре не придется извиняться перед магнитогорским тренером Екатериной Конопенко. Ранее женщина стала известна на всю страну после увольнения из-за интимных фото 20-летней давности.

В своем иске, педагог настаивала на том, чтобы прокуроры Магнитогорска принесли ей официальные извинения. Кроме того, правоохранители также не дали ознакомиться с материалами проверки. Однако Челябинский областной суд встал на сторону прокуроров. Кроме того, представители ведомства добавили, что в законе даже не прописана возможность извинений за нарушения прав.

Екатерина Конопенко уже не первый раз обращается в суд из-за увольнения. Еще в октябре 2019 года, она пыталась добиться восстановления на работе, а также компенсацию. Тогда суд также не поддержал женщину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU