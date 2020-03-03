2020-03-03T15:51:32+03:00
Общество

Уволенному педагогу из Магнитогорска отказали в извинениях за интимные фото

Женщина намерена вновь обратиться в суд
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Снимки, о которых спорят педагог, были сделаны еще 20 лет назадСнимки, о которых спорят педагог, были сделаны еще 20 лет назадФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратуре не придется извиняться перед магнитогорским тренером Екатериной Конопенко. Ранее женщина стала известна на всю страну после увольнения из-за интимных фото 20-летней давности.

В своем иске, педагог настаивала на том, чтобы прокуроры Магнитогорска принесли ей официальные извинения. Кроме того, правоохранители также не дали ознакомиться с материалами проверки. Однако Челябинский областной суд встал на сторону прокуроров. Кроме того, представители ведомства добавили, что в законе даже не прописана возможность извинений за нарушения прав.

Екатерина Конопенко уже не первый раз обращается в суд из-за увольнения. Еще в октябре 2019 года, она пыталась добиться восстановления на работе, а также компенсацию. Тогда суд также не поддержал женщину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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