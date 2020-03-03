2020-03-03T16:03:57+03:00
Общество

Первый укушенный: в Челябинской области начали атаковать клещи

В этом году кровососущие проснулись раньше из-за теплой погоды
Валентина ВАГАНОВА
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Клещи могли проснуться раньше из-за теплой зимы.Клещи могли проснуться раньше из-за теплой зимы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Магнитогорска привезла с загородного отдыха клеща. Кровосос впился в ей руку. Девушка недоумевает, откуда он мог взяться в лесу — еще повсюду лежит снег.

Как сообщают местные СМИ, медики обработали место укуса, сделали пациентке необходимые прививки и рекомендовали отправить клеща на исследование. Вдруг он переносил энцефалит.

В этом году в Челябинской области аномально теплая зима. О том, что потепление разбудило клещей, челябинцы заговорили еще в январе. Опасных букашек заметили в лесу собачники. Однако ученые сомневается, что в мегаполисе тогда заметили именно клещей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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