2020-03-03T17:09:16+03:00
Общество

Эксперты узнали, сколько нужно копить на дом в Челябинской области

Спойлер: всего на полгода дольше, чем в Екатеринбурге
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
При составлении списка учитывались цены и на деревенские домаПри составлении списка учитывались цены и на деревенские домаФото: Павел КЛОКОВ
Изменить размер текста:

Семь лет — именно столько жителю Челябинской области со средней зарплатой придется копить на собственный дом. Интересной статистикой поделилось издание «Полит74» с ссылкой на московский портал «Мир квартир».

По общероссийскому показателю, Южный Урал находится в середине списка. Так, например на дома в Башкортостане и Оренбургской области придется копить аж год дольше, но вот соседи из Екатеринбурга смогут откладывать деньги на полгода меньше, чем челябинцы. Однако всех опередила Курганская область. Там свой частный дом можно получить чуть меньше чем за пять лет накоплений. Впрочем, неясно какого качества будет жилье. При статистике учитывались цены как на современные коттеджи, так и на старые деревенские дома.

К слову, несмотря на высокие цены на жилье в Московской области, столичный регион не на вершине списка. Так, если на дом в Центральной России можно заработать за 21 год, то вот жителям Крыма придется откладывать почти 30 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краеведы снова отстояли «немецкий квартал» в Челябинске
Эксперты узнали, сколько нужно копить на дом в Челябинской области
Челябинского депутата осудят за мошенничество и уход от налогов
Первый укушенный: в Челябинской области начали атаковать клещи
Уволенному педагогу из Магнитогорска отказали в извинениях за интимные фото
Водители трамваев рассказали о странном распоряжении после схода вагона в Челябинске
Золотодобытчик из Челябинской области вошел в список Forbes
В Челябинске состоится Кубок губернатора по тхэквондо
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
Жители Челябинска организовали праздник на юбилей одинокого дедушки, много лет жившего на улице
Сотрудник ЧМК стал лауреатом всероссийского конкурса
Ближе к Китаю, чем к Челябинску: пресс-секретарь экс-губернатора Дубровского уехал на остров
Фигурантку уголовного дела бывшего замминистра экономики Челябинской области оштрафовали на 40 тысяч рублей
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Боролись за жизнь. Названа причина гибели школьника в Магнитогорске
Уроженка Челябинска, группа которой едет на «Евровидение-2020», не имеет отношения к скандальному бизнесмену
Поиски Семена Тютюева в Челябинске 2020: о ходе следствия не информируют даже близких
«Там могли быть люди»: в Челябинской области часть балкона рухнула на машину