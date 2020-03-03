Эксперты узнали, сколько нужно копить на дом в Челябинской области

3 Март 2020 2020-03-03T17:09:16+03:00

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Семь лет — именно столько жителю Челябинской области со средней зарплатой придется копить на собственный дом. Интересной статистикой поделилось издание «Полит74» с ссылкой на московский портал «Мир квартир».

По общероссийскому показателю, Южный Урал находится в середине списка. Так, например на дома в Башкортостане и Оренбургской области придется копить аж год дольше, но вот соседи из Екатеринбурга смогут откладывать деньги на полгода меньше, чем челябинцы. Однако всех опередила Курганская область. Там свой частный дом можно получить чуть меньше чем за пять лет накоплений. Впрочем, неясно какого качества будет жилье. При статистике учитывались цены как на современные коттеджи, так и на старые деревенские дома.

К слову, несмотря на высокие цены на жилье в Московской области, столичный регион не на вершине списка. Так, если на дом в Центральной России можно заработать за 21 год, то вот жителям Крыма придется откладывать почти 30 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU