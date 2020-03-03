В Челябинске покажут архивные снимки концлагерей и Нюрнбергского процесса

3 Март 2020 2020-03-03T17:50:49+03:00

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Южно-Уральский исторический музей порадует своих посетителей редкими кадрами времен Великой отечественной войны. Специальная выставка покажет все основные этапы страшных событий.

Как сообщает издание «Южноуральская панорама», среди снимков можно будет заметить не только работы московских фотографов, но и некоторых челябинских авторов, таких как Николая Чижа или корреспондента «Челябинского рабочего» Аркадия Ходова. Помимо военной хроники, на выставке будут также представлены фотографии из концлагерей и с Нюрнбергского процесса.

Несмотря на то, что мероприятие готовят к 75-летию Победы, увидеть исторические снимки можно будет еще все лето 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU