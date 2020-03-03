2020-03-03T18:07:54+03:00
Общество

Главный архитектор России не хотел бы жить в Челябинске

Сам президент Союза - уроженец Южного Урала
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Детство и молодость Николай Шумаков провел на Южном УралеДетство и молодость Николай Шумаков провел на Южном УралеФото: Евгения ГУСЕВА
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«Там жить невозможно» — так о Челябинске и Коркино отозвался президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. Позицию о двух своих родинах главный архитектор высказал, сравнивая Москву с другими регионами.

— Уровни жизни в столице и в любом другом российском городе катастрофически разнятся. К примеру, мой родной Челябинск. Там жить невозможно, там не могут нормально существовать люди. В Коркино, где я родился, не то что зайти страшно, даже на машине заехать, — рассказал Шумаков в интервью изданию «Вечерняя Москва».

При этом, президент Союза нередко бывает на родине. Так например, Шумаков возглавлял комиссию по отбору кандидатов на должность главного архитектора Челябинска, а также беседовал с итоговыми конкурсантами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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