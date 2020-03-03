В челябинской опере появились противопожарные кресла

3 Март 2020 2020-03-03T18:53:29+03:00

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В зале Челябинского театра оперы и балета имени Глинки заменили кресла. Однако с первого взгляда, так и не подумаешь. Сиденья получили противопожарную обивку, оставив старый дизайн.

Несмотря на то, что внешне кресла не изменились, сотрудники театра отметили, что стулья стали более комфортными. Каркас сделан из фанеры, шпонированной буком, а новая обивка останется огнестойкой даже после многочисленных чисток.

Пока новые стулья установили не везде. В партере и амфитеатре кресла заменят на следующей неделе, а вот любителям слушать оперу на балконе придется подождать. Там стулья заменят в октябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU