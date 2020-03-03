Челябинца, который поджег машину зажигательной смесью, задержали

3 Март 2020 2020-03-03T19:09:00+03:00

35-летний мужчина уже не раз был судим

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Пиромана из Челябинска, который попал на камеры видеонаблюдения при поджоге машины, задержали по наводке его сестры. Как оказалось, члены семьи спорят из-за имущества.

Владелица автомобиля обратилась в полицию сразу после того, как обнаружила сгоревшую машину. Подозреваемым оказался ее неоднократно судимый брат, который хотел отмстить сестре из-за деления имущества. Теперь за поджог мужчине вновь предстоит оказаться в суде.

На пиромана заведено уголовное дело из-за ущерба на миллион рублей. В случае доказательства вины, мужчину может ожидать до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU