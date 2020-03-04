Челябинский школьник победил на международной олимпиаде по математике

4 Март 2020 2020-03-04T06:05:59+03:00

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Ученик физико-математического лицея №31 Константин Мясников в составе российской команды стал победителем международной олимпиады по математике. Каждый из участников заработал по золотой медали.

Соревноваться с умнейшими учениками мира, челябинцу предстояло в Бухаресте. Константин работал в команде с школьниками из Сочи, Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что ребята попали в десятку лучших в индивидуальном зачете, они не на первом месте. Их обошла ученица из Сербии Елена Иванчич.

Это не первые успехи челябинских школьников на мировых олимпиадах. Так еще в 2018 году другой ученик 31-го лицея Марат Абдрахманов заработал золотую медаль на международной олимпиаде по математике в составе сборной России.

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ИСТОЧНИК KP.RU