2020-03-04T06:16:38+03:00
Общество

Рации — любительские, микрофоны — из палок: почему челябинцы не слышат остановки в трамваях

Водители просят купить нормальные средства связи
Ирина Фадюшина
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Через такие трубки водители объявляют остановки. Фото: Челябинский транспорт/vk.comЧерез такие трубки водители объявляют остановки. Фото: Челябинский транспорт/vk.com
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Водители челябинских трамваев пожаловались на состояние микрофонов (в которые объявляют остановки) и раций (для связи с диспетчерами и с другими вагонами).

— А можно через вас обратиться к Павлюченко (директор «ЧелябГЭТ». — Прим. ред.) с просьбой? Закупите нормальные микрофоны в трамваи. Говорим как из ведра. Лишь на 10-15% вагонов установлен информатор, который объявляет остановки, — обратилась в редакцию КП-Челябинск девушка-водитель трамвая, прислав подборку фотографий.

Многие микрофоны представляют собой переделанные телефонные трубки. Как тебе такое, Илон Маск?

А эта сделана из палок и еще чего-то. Фото: СОЦСЕТИ

А эта сделана из палок и еще чего-то.Фото: СОЦСЕТИ

А этот агрегат и вовсе под новый «Айфон» косит. Фото: читатель КП-Челябинск

А этот агрегат и вовсе под новый «Айфон» косит. Фото: читатель КП-Челябинск

А здесь уже трубка поновей. Фото: СОЦСЕТИ

А здесь уже трубка поновей.Фото: СОЦСЕТИ

Есть проблема и с рациями.

— А звук «уникальный»: свист, помехи, шипение. Нормальных раций мало. Накупили любительских с плохой дальностью передачи, которые постоянно выходят из строя. При том, что в Челябинске есть хороший производитель рацией и средств связи.

Наша собеседница отмечает: прошлые рации были хороши тем, что с помощью них можно и остановки объявлять, и использовать их для связи.

Рации выдают в таких красных чемоданчиках. Фото: СОЦСЕТИ

Рации выдают в таких красных чемоданчиках.Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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