2020-03-04T04:52:18+03:00
Общество

«Там жить невозможно!»: президент Союза архитекторов России раскритиковал Челябинск

Еще резче он высказался про южноуральский город, в котором родился
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Архитектор Николай Шумков и экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский.Архитектор Николай Шумков и экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Изменить размер текста:

Николай Шумаков — один из крупнейших современных российских архитекторов. Он проектировал аэропорт «Внуково», Живописный мост в Москве, многие станции столичного метро и, кстати, также первую линию челябинского метро.

На днях Николай Иванович дал интервью “Вечерней Москве”. В нем он сравнил Челябинск с Москвой. Не в пользу южноуральской столицы.

— В Москву едет жить вся Россия. Потому что уровни жизни в столице и любом другом городе страны разнятся катастрофически. Взять мой родной Челябинск. Там жить невозможно. Там не могут нормально существовать люди. А в город Коркино в Челябинской области, где я родился, даже зайти страшно. На машине страшно заехать! — высказался Шумков.

СПРАВКА «КП»

Николай Шумков родился 1 апреля 1954 года в Коркино.

Окончил Московский архитектурный институт.

Заслуженный архитектор РФ, академик РАХ (Российской академии художеств), гендиректор Центрального Дома архитктора, главный архитектор АО «Метрогипротранс», с 2016 года президент Союза архитекторов России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Надо лишь немного подождать»: житель Челябинска рассказал, как ездит в такси за 35 рублей
Рации — любительские, микрофоны — из палок: почему челябинцы не слышат остановки в трамваях
Челябинский школьник победил на международной олимпиаде по математике
Челябинск впереди всех: завершилось голосование за место проведения фестиваля «Культурный код»
«А ты точно продюсер?»: мошенники приглашают жителей Челябинска сняться в кино
Пассажир оскорбил таксиста Челябинской области прямо в заявке
«Там жить невозможно!»: президент Союза архитекторов России раскритиковал Челябинск
Челябинца, который поджег машину зажигательной смесью, задержали
В челябинской опере появились противопожарные кресла
Главный архитектор России не хотел бы жить в Челябинске
В Челябинске покажут архивные снимки концлагерей и Нюрнбергского процесса
Краеведы снова отстояли «немецкий квартал» в Челябинске
Эксперты узнали, сколько нужно копить на дом в Челябинской области
Челябинского депутата обвинили в мошенничестве и уходе от налогов
Первый укушенный: в Челябинской области начали атаковать клещи
Уволенному за интимные фото педагогу из Магнитогорска отказали в извинениях
Водители трамваев рассказали о странном распоряжении после схода вагона в Челябинске
Золотодобытчик из Челябинской области вошел в список Forbes
В Челябинске состоится Кубок губернатора по тхэквондо
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
Жители Челябинска организовали праздник на юбилей одинокого дедушки, много лет жившего на улице
Сотрудник ЧМК стал лауреатом всероссийского конкурса
Ближе к Китаю, чем к Челябинску: пресс-секретарь экс-губернатора Дубровского уехал на остров
Фигурантку уголовного дела бывшего замминистра экономики Челябинской области оштрафовали на 40 тысяч рублей
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Боролись за жизнь. Названа причина гибели школьника в Магнитогорске
Уроженка Челябинска, группа которой едет на «Евровидение-2020», не имеет отношения к скандальному бизнесмену
Поиски Семена Тютюева в Челябинске 2020: о ходе следствия не информируют даже близких
«Там могли быть люди»: в Челябинской области часть балкона рухнула на машину