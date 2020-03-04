«Там жить невозможно!»: президент Союза архитекторов России раскритиковал Челябинск
Николай Шумаков — один из крупнейших современных российских архитекторов. Он проектировал аэропорт «Внуково», Живописный мост в Москве, многие станции столичного метро и, кстати, также первую линию челябинского метро.
На днях Николай Иванович дал интервью “Вечерней Москве”. В нем он сравнил Челябинск с Москвой. Не в пользу южноуральской столицы.
— В Москву едет жить вся Россия. Потому что уровни жизни в столице и любом другом городе страны разнятся катастрофически. Взять мой родной Челябинск. Там жить невозможно. Там не могут нормально существовать люди. А в город Коркино в Челябинской области, где я родился, даже зайти страшно. На машине страшно заехать! — высказался Шумков.
СПРАВКА «КП»
Николай Шумков родился 1 апреля 1954 года в Коркино.
Окончил Московский архитектурный институт.
Заслуженный архитектор РФ, академик РАХ (Российской академии художеств), гендиректор Центрального Дома архитктора, главный архитектор АО «Метрогипротранс», с 2016 года президент Союза архитекторов России.
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ИСТОЧНИК KP.RU