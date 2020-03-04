2020-03-04T05:15:33+03:00
Общество

Пассажир оскорбил таксиста Челябинской области прямо в заявке

Его комментарий к заказу обсуждают в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Что только не пишут таксистам в заказах потенциальные пассажиры!Что только не пишут таксистам в заказах потенциальные пассажиры!Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Что только не пишут таксистам в комментариях к заказам! Просят сбегать за бургером, предлагают любовь за деньги... А кто-то считает, что имеет право оскорбить водителя нецензурным словом.

— Я работаю в такси. Ночью мне прилетел заказ, от которого мне пришлось отказаться. Как вы думаете, нормально ли такое отношение к водителям? — написал таксист в группе «Инцидент Миасс» и выложил скрин заявки.

Скрин заказа с оскорблением. Фото: vk.com/inzidentmiass

Скрин заказа с оскорблением. Фото: vk.com/inzidentmiass

Потенциальный пассажир прямо в комментарии к заказу обозвал водителя. Подписчики паблики высказали предположение, кто это мог сделать: пьяный клиент (по адресу вызова находится сауна) или, может, конкуренты?

После такого пассажиры еще удивляются, почему таксисты такие грубые! А вы попробуйте улыбаться, когда к вам так относятся! — прокомментировал житель Миасса Евгений Лобов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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