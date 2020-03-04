«А ты точно продюсер?»: мошенники приглашают жителей Челябинска сняться в кино
Слава и деньги привлекают многих. Критическое мышление отступает, когда человека приглашают сняться в кино.
— Будьте бдительны при поиске работы. Орудуют мошенники. Якобы, в нашем городе будут проходить съемки фильма, и набирают людей на массовку. Сначала желающих просят отправить на электронную почту свои данные и фото. Затем приходит письмо, что вы подходите, и нужно оплатить 250 рублей за бейдж. Это развод, не ведитесь! — написал анонимный автор в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
Подписчики паблика подтвердили, что видели такое объявление в соцсетях.
— Был пост в группе «Работа Магнитогорск»: оплата 2500 руб за выход на съемочную площадку в массовке. Его удалили, когда поняли в чем дело, — написала Татьяна Коликова.
Почему люди верят в такие предложения? В Магнитогорске действительно не раз проходили настоящие съемки. Например, тут снимали эпизод для одного из новогодних фильмов «Елки», сцену с Валуевым для сериала «Золото Лагина» и т.д.
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ИСТОЧНИК KP.RU