Челябинск впереди всех: завершилось голосование за место проведения фестиваля «Культурный код»
Челябинск занял первое место в конкурсе за право проведения фестиваля уличного искусства «Культурный код». В последний день голосования наш город обогнал Татарстан и Ставрополь.
За столицу Южного Урала проголосовали более 141 тыс. человек (23,85%), за Казань — около 139 тыс. (23,41%), за Ставропольский край — более 136 тыс. пользователей соцсетей (23,02%).
Ранее отдать свой голос призывали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр города Наталья Котова.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU