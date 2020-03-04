Челябинск впереди всех: завершилось голосование за место проведения фестиваля «Культурный код»

4 Март 2020 2020-03-04T05:56:09+03:00

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Челябинск занял первое место в конкурсе за право проведения фестиваля уличного искусства «Культурный код». В последний день голосования наш город обогнал Татарстан и Ставрополь.

За столицу Южного Урала проголосовали более 141 тыс. человек (23,85%), за Казань — около 139 тыс. (23,41%), за Ставропольский край — более 136 тыс. пользователей соцсетей (23,02%).

Ранее отдать свой голос призывали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр города Наталья Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU