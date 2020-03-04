2020-03-04T06:27:07+03:00
Общество

«Надо лишь немного подождать»: житель Челябинска рассказал, как ездит в такси за 35 рублей

В соцсети обсуждают, что такси становится дешевле маршрутки [Первый отклик]
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Сегодня на такси можно уехать по цене маршрутки.Сегодня на такси можно уехать по цене маршрутки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Заметка на сайте kp.ru «Такси дешевле маршрутки»: жителей Челябинска удивляют цены на проезд» вызвала большой отклик у читателей. Напомним, скоро во многих маршрутках проезд будет стоить 28 рублей и больше. При этом в такси, кажется, цены становятся все меньше. Челябинцы ездят на авто уже даже за 25 рублей — правда, по промокоду. Вот что по этому поводу пишут в группе «Комсомольская правда — Челябинск» в ВК.

Александр:

— Я сам несколько дней уже ездил в такси за 35 — 38 рублей. Недалеко, но приятно. Причем, у меня нет никакого промокода. Бывает, в час пик система показывает большую цену. Но если подождать 10-15 минут, то цена упадет.

Читатель КП-Челябинск Александр опубликовал скрин своей поездки за 37 рублей.

Читатель КП-Челябинск Александр опубликовал скрин своей поездки за 37 рублей.

Заметим, что корреспонденту КП-Челябинск ни разу не удавалось вызвать такси дещевле 55 рублей. Подтвердить метод нашего читателя также не получилось. Агрегатор показал цену на поездку по тому же маршруту — 100 рублей. А через 15 минут ожидания она стала еще больше. Впрочем, не только нас такси не возит за 30 рублей.

Мария:

— Враки! Нет таких цен!

Татьяна:

— Выгодно ездить только на короткие расстояния. С Северо-Запада в Ленинский или Металлургический районы вы и за 100 рублей не доедете, а уж в час пик цены еще выше.

Артем (таксист):

— Вы хотите, чтобы мы вас за такую сумму возили?! Так проще бесплатно довезти. Я так и сделал, когда увидел цену 60 на поездку. Не стал позориться и брать с пассажира эти копейки!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Резали колеса, угрожали»: таксисты Магнитогорска и Башкирии не могут поделить клиентов

Жалобы на коллег они пишут в соцсетях (читать)

«Хотят Мерин бизнес-класса за 85 рублей!»: пассажиры отказывают таксистам на дешевых авто

Водители Зауралья возмущаются в соцсетях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Надо лишь немного подождать»: житель Челябинска рассказал, как ездит в такси за 35 рублей
Рации — любительские, микрофоны — из палок: почему челябинцы не слышат остановки в трамваях
Челябинский школьник победил на международной олимпиаде по математике
Челябинск впереди всех: завершилось голосование за место проведения фестиваля «Культурный код»
«А ты точно продюсер?»: мошенники приглашают жителей Челябинска сняться в кино
Пассажир оскорбил таксиста Челябинской области прямо в заявке
«Там жить невозможно!»: президент Союза архитекторов России раскритиковал Челябинск
Челябинца, который поджег машину зажигательной смесью, задержали
В челябинской опере появились противопожарные кресла
Главный архитектор России не хотел бы жить в Челябинске
В Челябинске покажут архивные снимки концлагерей и Нюрнбергского процесса
Краеведы снова отстояли «немецкий квартал» в Челябинске
Эксперты узнали, сколько нужно копить на дом в Челябинской области
Челябинского депутата обвинили в мошенничестве и уходе от налогов
Первый укушенный: в Челябинской области начали атаковать клещи
Уволенному за интимные фото педагогу из Магнитогорска отказали в извинениях
Водители трамваев рассказали о странном распоряжении после схода вагона в Челябинске
Золотодобытчик из Челябинской области вошел в список Forbes
В Челябинске состоится Кубок губернатора по тхэквондо
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
Жители Челябинска организовали праздник на юбилей одинокого дедушки, много лет жившего на улице
Сотрудник ЧМК стал лауреатом всероссийского конкурса
Ближе к Китаю, чем к Челябинску: пресс-секретарь экс-губернатора Дубровского уехал на остров
Фигурантку уголовного дела бывшего замминистра экономики Челябинской области оштрафовали на 40 тысяч рублей
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Боролись за жизнь. Названа причина гибели школьника в Магнитогорске
Уроженка Челябинска, группа которой едет на «Евровидение-2020», не имеет отношения к скандальному бизнесмену
Поиски Семена Тютюева в Челябинске 2020: о ходе следствия не информируют даже близких
«Там могли быть люди»: в Челябинской области часть балкона рухнула на машину