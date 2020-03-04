«Надо лишь немного подождать»: житель Челябинска рассказал, как ездит в такси за 35 рублей
Заметка на сайте kp.ru «Такси дешевле маршрутки»: жителей Челябинска удивляют цены на проезд» вызвала большой отклик у читателей. Напомним, скоро во многих маршрутках проезд будет стоить 28 рублей и больше. При этом в такси, кажется, цены становятся все меньше. Челябинцы ездят на авто уже даже за 25 рублей — правда, по промокоду. Вот что по этому поводу пишут в группе «Комсомольская правда — Челябинск» в ВК.
Александр:
— Я сам несколько дней уже ездил в такси за 35 — 38 рублей. Недалеко, но приятно. Причем, у меня нет никакого промокода. Бывает, в час пик система показывает большую цену. Но если подождать 10-15 минут, то цена упадет.
Читатель КП-Челябинск Александр опубликовал скрин своей поездки за 37 рублей.
Заметим, что корреспонденту КП-Челябинск ни разу не удавалось вызвать такси дещевле 55 рублей. Подтвердить метод нашего читателя также не получилось. Агрегатор показал цену на поездку по тому же маршруту — 100 рублей. А через 15 минут ожидания она стала еще больше. Впрочем, не только нас такси не возит за 30 рублей.
Мария:
— Враки! Нет таких цен!
Татьяна:
— Выгодно ездить только на короткие расстояния. С Северо-Запада в Ленинский или Металлургический районы вы и за 100 рублей не доедете, а уж в час пик цены еще выше.
Артем (таксист):
— Вы хотите, чтобы мы вас за такую сумму возили?! Так проще бесплатно довезти. Я так и сделал, когда увидел цену 60 на поездку. Не стал позориться и брать с пассажира эти копейки!
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ИСТОЧНИК KP.RU