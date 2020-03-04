«Надо лишь немного подождать»: житель Челябинска рассказал, как ездит в такси за 35 рублей

4 Март 2020 2020-03-04T06:27:07+03:00

Сегодня на такси можно уехать по цене маршрутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Заметка на сайте kp.ru «Такси дешевле маршрутки»: жителей Челябинска удивляют цены на проезд» вызвала большой отклик у читателей. Напомним, скоро во многих маршрутках проезд будет стоить 28 рублей и больше. При этом в такси, кажется, цены становятся все меньше. Челябинцы ездят на авто уже даже за 25 рублей — правда, по промокоду. Вот что по этому поводу пишут в группе «Комсомольская правда — Челябинск» в ВК.

Александр:

— Я сам несколько дней уже ездил в такси за 35 — 38 рублей. Недалеко, но приятно. Причем, у меня нет никакого промокода. Бывает, в час пик система показывает большую цену. Но если подождать 10-15 минут, то цена упадет.

Читатель КП-Челябинск Александр опубликовал скрин своей поездки за 37 рублей.

Заметим, что корреспонденту КП-Челябинск ни разу не удавалось вызвать такси дещевле 55 рублей. Подтвердить метод нашего читателя также не получилось. Агрегатор показал цену на поездку по тому же маршруту — 100 рублей. А через 15 минут ожидания она стала еще больше. Впрочем, не только нас такси не возит за 30 рублей.

Мария:

— Враки! Нет таких цен!

Татьяна:

— Выгодно ездить только на короткие расстояния. С Северо-Запада в Ленинский или Металлургический районы вы и за 100 рублей не доедете, а уж в час пик цены еще выше.

Артем (таксист):

— Вы хотите, чтобы мы вас за такую сумму возили?! Так проще бесплатно довезти. Я так и сделал, когда увидел цену 60 на поездку. Не стал позориться и брать с пассажира эти копейки!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Резали колеса, угрожали»: таксисты Магнитогорска и Башкирии не могут поделить клиентов

Жалобы на коллег они пишут в соцсетях (читать)

«Хотят Мерин бизнес-класса за 85 рублей!»: пассажиры отказывают таксистам на дешевых авто

Водители Зауралья возмущаются в соцсетях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU