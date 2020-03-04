Еще один маршрутный перевозчик в Челябинске объявил о повышении цен на проезд до 28 рублей
Но одном из самых коротких маршрутов Челябинска — №13, связывающем железнодорожный вокзал с поселком Локомотивный, подорожает проезд. С 1 апреля пассажирам придется платит 28 рублей.
Как рассказали в управлении транспорта города, перевозчик ООО «Тодес» объяснил повышение тарифа необходимостью устанавливать тахографы, онлайн-кассы — в соответствии с требованиями законодательства. Плюс у компании растут издержки на горюче-смазочные материалы.
Как сообщала ранее КП-Челябинск, проезд в некоторых маршрутках подорожает уже в марте. Причем, некоторые выставили весьма странный прайс — 28 рублей и несколько копеек: 10, 20, 90… Будто с потолка. Мы решили разобраться, с чем связано такое ценообразование.
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ИСТОЧНИК KP.RU