Самолет Челябинск — Москва экстренно сел в Казани

4 Март 2020 2020-03-04T09:16:49+03:00

Одному из пассажиров стало плохо во время полета. Фото: Андрей Михайловский

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Самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Челябинска в Москву, экстренно приземлился в Казани. Как сообщают очевидцы, одному из пассажиров стало плохо. К счастью, вреди его попутчиков оказалась женщина-врач.

— Самолет должен взлететь в 8:00 по местному времени, — сообщили журналисту КП-Челябинск в пресс-службе аэропорта Казани.

В Домодедово самолет ждут в 9:00.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что у 61-летнего пассажира случился сердечный приступ. В аэропорту его уже ждали медики. Сейчас мужчина госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU