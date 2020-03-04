Самолет Челябинск — Москва экстренно сел в Казани
Самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Челябинска в Москву, экстренно приземлился в Казани. Как сообщают очевидцы, одному из пассажиров стало плохо. К счастью, вреди его попутчиков оказалась женщина-врач.
— Самолет должен взлететь в 8:00 по местному времени, — сообщили журналисту КП-Челябинск в пресс-службе аэропорта Казани.
В Домодедово самолет ждут в 9:00.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что у 61-летнего пассажира случился сердечный приступ. В аэропорту его уже ждали медики. Сейчас мужчина госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU