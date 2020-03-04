Челябинская область первой в России переходит на раздельный сбор мусора
Челябинская область первой в России приняла региональный закон о раздельном сборе мусора. Жильцам придется разделять отходы с того момента, как в их дворе поставят специальные контейнеры.
— Во дворах будут устанавливать красные контейнеры для неорганических отходов и зеленые — для смешанных. Согласно региональному закону, южноуральцы обязаны вести раздельный сбор мусора в случае, если во дворе установлены соответствующие контейнеры. Часть вторсырья будут перерабатывать, — рассказывают в пресс-службе министерства экологии области.
Пилотными городами проекта стали Копейск и Южноуральск. Копейск уже полностью укомплектован новыми контейнерами, и там организован раздельный вывоз отходов. Южноуральск укомплектован на 70%. Опыт двух городов поможет определить систему логистики и затраты для всего региона
Кстати, половину вторсырья составляет пластик. Активнее всех в раздельном сборе отходов участвуют жители тех дворов, где до этого стояли «сетки» для его сбора.
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ИСТОЧНИК KP.RU