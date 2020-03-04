2020-03-04T08:57:30+03:00
Общество

У пассажира самолета Челябинск - Москва, севшего в Казани, возникли проблемы с сердцем

В авиакомпании рассказали о состоянии мужчины
Ирина ФАДЮШИНА
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На земле мужчину ждали медики. Фото: Андрей МихайловскийНа земле мужчину ждали медики. Фото: Андрей Михайловский
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У 61-пассажира самолета «Уральских авиалиний» во время полета из Челябинска в Москву случился сердечный приступ. К счастью, на борту летела женщина-врач. Она оказала ему первую помочь.

— В аэропорту Казани борт встретила скорая помощь. Пассажир доставлен в больница, — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, сегодня утром, самолет, вылетевший из Челябинска в Москву, экстренно сел в Казани. Ожидалось, что он продолжит полет в 8:00 по местному времени (или в 10:00 по челябинскому). Однако по сервису Flightradar24 он до сих пор находится в столице Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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