Урбанист раскритиковал идею проведения фестиваля «Культурный код» в Челябинске

4 Март 2020 2020-03-04T09:09:18+03:00

Урбанист считает, что Челябинск мог бы провести свой фестиваль Фото: Андрей АБРАМОВ

Победа в конкурсе дает не так много «плюшек», как кажется

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Сегодня ночью Челябинск одержал победу в голосовании за право проведения фестиваля уличного искусства. Казалось бы: это еще один способ преобразить город. Но урбанист Лев Владов считает, что мы могли бы организовать свой фестиваль.

— Это будет движуха полезная, какие-то люди прикольные приедут. Но они всё равно приедут за наш счет. Этот конкурс дает право проведения и право использовать символику ОНФ и «Россия страна возможностей». Всё мероприятие будет за счет средств региона — Челябинской области, — заявил Лев Владов.

Общественник приводит в пример Сатку, которая берет и делает.

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ИСТОЧНИК KP.RU