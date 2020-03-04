2020-03-04T09:09:18+03:00
Общество

Урбанист раскритиковал идею проведения фестиваля «Культурный код» в Челябинске

Победа в конкурсе дает не так много «плюшек», как кажется
Максим БАСКОВ
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Урбанист считает, что Челябинск мог бы провести свой фестивальУрбанист считает, что Челябинск мог бы провести свой фестивальФото: Андрей АБРАМОВ
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Сегодня ночью Челябинск одержал победу в голосовании за право проведения фестиваля уличного искусства. Казалось бы: это еще один способ преобразить город. Но урбанист Лев Владов считает, что мы могли бы организовать свой фестиваль.

— Это будет движуха полезная, какие-то люди прикольные приедут. Но они всё равно приедут за наш счет. Этот конкурс дает право проведения и право использовать символику ОНФ и «Россия страна возможностей». Всё мероприятие будет за счет средств региона — Челябинской области, — заявил Лев Владов.

Общественник приводит в пример Сатку, которая берет и делает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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