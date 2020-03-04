Урбанист раскритиковал идею проведения фестиваля «Культурный код» в Челябинске
Сегодня ночью Челябинск одержал победу в голосовании за право проведения фестиваля уличного искусства. Казалось бы: это еще один способ преобразить город. Но урбанист Лев Владов считает, что мы могли бы организовать свой фестиваль.
— Это будет движуха полезная, какие-то люди прикольные приедут. Но они всё равно приедут за наш счет. Этот конкурс дает право проведения и право использовать символику ОНФ и «Россия страна возможностей». Всё мероприятие будет за счет средств региона — Челябинской области, — заявил Лев Владов.
Общественник приводит в пример Сатку, которая берет и делает.
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ИСТОЧНИК KP.RU