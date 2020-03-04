2020-03-04T09:50:59+03:00
Общество

Жители Нижнего Новгорода не согласны с тем, что фестиваль уличного искусства пройдет в Челябинске

Они требуют проверить результаты голосования
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Фестиваль уличного искусства «Культурный код» наш! Челябинск выиграл право на его проведение. За южноуральскую столицу отдано более 141 тысячи голосов. Голосовали даже мэр Наталья Котова и губернатор Алексей Текслер, сообщает телеграмм-канал «Челябушка». Помимо Челябинска, по результатам голосования, фестиваль примут Татарстан и Ставрополье.

— Больше всех возмущаются участники из Нижнего Новгорода, они рассчитывали на фестиваль в рамках празднования 800-летия города, победа не удалась и теперь — бойкот итогов, — констатируют авторы «Челябушки». — Организаторы, АНО «Россия — страна возможностей» и ОНФ, отправят обращение техподдержке ВКонтакте, где шло голосование, чтобы проверить результаты на накрутки.

Концепция фестиваля «Safe and sound» переводится как «в целости и сохранности». В городах-победителях голосования на гостевых маршрутах появятся новые муралы, пройдут творческие встречи, обмен опытом с художниками, выставки, концерты и экскурсии.

Несомненно, Челябинску мероприятие такого масштаба добавит красок и оживления и притянет СМИ, освещающие яркие региональные события. А это все непременно скажется на имидже города в федеральном пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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