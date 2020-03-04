В Челябинской области вынесли приговор сектанткам, которые лечили молитвами
Коркинский городской суд огласил приговор трем жительницам Челябинской области, которые создали региональную ячейку оккультно-мистической секты «Ата-Жолы» (еще еще называют «Орда» и «Путь предков») и довели до сумасшествия одного из адептов.
— В результате деятельности ячейки пострадала 43-летняя женщина. Она получила серьезное психическое расстройство. Виновных приговорили к лишению свободы в колонии общего режима. Каждая из трех сектанток получила от двух лет до двух лет и двух месяцев, — сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.
В 2009 году секта «Ата-Жолы» была запрещена в Казахстане, а в 2014 году — на территории Челябинской области. Две осужденные дамы также наказывались судом в 2019-м году за аналогичные преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU