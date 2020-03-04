2020-03-04T10:33:51+03:00
Происшествия

В Челябинска задержали серийного грабителя салонов связи

Он может быть причастен к другим преступлениям [видео]
Ирина ФАДЮШИНА
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Если вы стали жертвой задержанного, — звоните в полицию. Фото: ГУ МВД по Челябинской областиЕсли вы стали жертвой задержанного, — звоните в полицию. Фото: ГУ МВД по Челябинской области
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Полицейские задержали 20-летнего челябинца, совершившего два ограбления салонов сотовой связи на северо-западе города. Он приходил туда перед закрытием, брызгал в лица сотрудников газовым баллончиком, после чего разбивал витрины и забирал смартфоны.

Оба преступления были совершены в конце февраля. За это время он успел продать награбленное и потратиться деньги. Всего украдено восемь мобильных телефонов на сумму 80 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». За свои 20 лет молодой человек уже был судим несколько раз. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.

— В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

В полиции не исключают, что задержанный может быть причастен к другим преступлениям. Всех, кто располагает какой-либо информацией просят обратиться в дежурную часть УМВД России по городу Челябинску: 8 (351) 266-14-14, 265-02-00.

Житель Челябинска грабил салоны связи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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