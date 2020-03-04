2020-03-04T10:58:22+03:00
Происшествия

Челябинский областной суд «простил» 1 млн экс-мэру Миасса

Рассказываем, как смягчили приговор Геннадию Васькову
Ирина ФАДЮШИНА
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Ранее прокурор требовал для бывшего главы Миасса пять лет колонии и штраф в 10 млн рублей. Фото: Наиль ФаттаховРанее прокурор требовал для бывшего главы Миасса пять лет колонии и штраф в 10 млн рублей. Фото: Наиль Фаттахов
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Областной суд рассмотрел апелляцию по делу бывшего главы Миасса Геннадия Васькова. Прокуратура требовала ужесточить наказание, но в итоге оно было смягчено.

— Суд апелляционной инстанции исключил дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, изменил категорию преступления, предусмотренного с особо тяжкого на тяжкое, что повлекло изменение вида исправительного учреждения с колонии строго режима на колонию общего режима, — рассказали в пресс-службе облсуда.

В остальном, назначенное миасским городским судом , наказание осталось без изменений. За превышение полномочий и попытку получить взятку в крупном размере Геннадий Васьков проведет в тюрьме 3,5 года. Приговор вступил в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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