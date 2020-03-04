Уроженец Челябинска, убивший «девушку в чемодане», выслушал приговор

4 Март 2020 2020-03-04T11:05:30+03:00

Максим Гареев утверждает, что Екатерина спала с ним за деньги. Фото: соцсети.

Как наказали нашего земляка за труп в чемодане

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Выпускник одного из челябинских вузов 33-летний Максим Гареев осужден на девять лет за убийство подруги — московской блогерши. С девушкой он расправился летом 2019 года на съемной квартире в Москве.

24-летняя Екатерина Карагланова вела блог в Instagram, рассказывала об учебе в медицинском университете, а также о путешествиях. Ее читали почти сто тысяч подписчиков. Максим был ее близким другом. Но с одной оговоркой. По словам Максима, Екатерина спасал с ним за деньги.

Наш земляк был помешан на своей внешности и перенес несколько пластических операций. На последнем свидании, по словам Максима, девушка заявила, что он — урод, и никакие операции не сделают его красавчиком. Это и стало мотивом убийства.

Тело блогерши обнаружили через несколько дней после убийства. Максим пытался спрятать труп в чемодан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/723342" frameborder="0"></iframe> В сети появилось новое видео допроса предполагаемого убийцы фотомодели в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU