2020-03-04T11:12:01+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов

Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 3 млн рублей
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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредиту наличными и рефинансированию потребительских кредитов. Размер ставки зависит от кредитной программы, категории клиента, уровня его финансовой надежности, а также наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья клиента.

Минимальные ставки при одновременном оформлении полиса страхования жизни и здоровья теперь составляют:

• по кредиту с целью «рефинансирование» - от 6,9% годовых в рублях;

• по стандартному кредиту наличными – от 7,9% годовых в рублях.

Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 3 млн рублей. Кредит предоставляется по двум документам. Для кредита на сумму до 300 000 рублей необходимы только два документа: паспорт и второй документ на выбор. Для получения кредита на сумму свыше 300 000 рублей предоставляется паспорт и документ, подтверждающий доход.

Кредит на рефинансирование кредитов сторонних банков предусматривает объединение действующих кредитов, снижение размера совокупного ежемесячного платежа и предоставление дополнительных средств для потребительских нужд. Максимальная сумма кредита составляет 2 млн рублей. Рассмотрение заявки происходит по двум документам, аналогичным как при подаче заявки на кредит наличными. Погашение рефинансируемых кредитов клиент может осуществить как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами Банка.

Подробную информацию и полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Требования: гражданство РФ, постоянная регистрация на территории РФ, стаж на последнем месте работы – от 3 месяцев, возраст заемщика – от 23 до 70 лет (максимальный возраст на момент окончания кредитного договора). При оформлении потребительского кредита с целью рефинансирования кредитов стороннего банка минимальная ставка составляет от 6,9 % годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, минимальная ставка – от 13,9 % годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья (расторжения договора страхования жизни и здоровья). При оформлении потребительского кредита с целью рефинансирования кредитов стороннего банка максимальная ставка составляет 10,9% годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, 17,9% годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья (расторжения договора страхования жизни и здоровья). В случае непредоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита на рефинансирование кредитов в сторонних банках, ставка по кредиту может быть повышена на 5 процентных пункта. При оформлении кредита на потребительские нужды минимальная ставка повышается на 1% от размера минимальной ставки потребительского кредита с целью рефинансирования кредитов стороннего банка. Аналогичное увеличение действует в отношении максимальных ставок. Размер процентной ставки, сумма кредита (от 35 000 до 2 000 000 рублей для потребительского кредита с целью рефинансирования, от 50 000 до 3 000 000 рублей для потребительского кредита) и срок кредитования (от 13 до 84 месяцев) устанавливаются для каждого клиента индивидуально, в зависимости от уровня финансовой надежности клиента, категории клиента и цели кредитования (рефинансирование или стандартный кредит наличными). Страхование жизни и риска потери трудоспособности является добровольным. Комиссии при получении кредита наличными отсутствуют. Условия действительны на 02.03.2020. Не является публичной офертой. Реклама.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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