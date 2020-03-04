Убийцы бизнесмена на Митрофановском кладбище в Челябинске получили 35 лет заключения

4 Март 2020 2020-03-04T11:54:41+03:00

Суд был справедливым и строгим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хотя двое из трех подсудимых вину не признали

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В среду, 4 марта, Челябинский областной суд огласил приговор заказчикам убийства местного бизнесмена, которого осенью 2018 года нашли неподалеку от Митрофановского кладбища с простреленной головой.

На скамье подсудимых оказались жена убитого, его сын и водитель, подвозивший киллера.

Отпрыск погибшего рассказал, что испытывал к своему отцу неприязненные отношения. И поэтому заказал бизнесмена. Именно сын купил пистолеты, патроны и нашел исполнителя. Жена погибшего подсказала, где искать мужа в роковой день.

В итоге троица получила на всех 35 лет колонии. Сына погибшего осудили на 15,5 лет колонии строгого режима. Супруге бизнесмена дали 9 лет лишения свободы. Водителю, подвозившему киллера, — 10,5 лет колонии строгого режима.

Киллера осудили чуть раньше — он получил 10 лет строгача.

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ИСТОЧНИК KP.RU