2020-03-04T12:04:29+03:00
Общество

Голосование за фестиваль «Культурный код» в Челябинске проверят на накрутики

Этим будет заниматься администрация соцсети «ВКонтакте»
Ирина ФАДЮШИНА
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Накрученные голоса «срежут». Фото: graffitirussiaНакрученные голоса «срежут». Фото: graffitirussia
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Голосование за право проведения фестиваля уличного искусства «Культурный код», где победил Челябинск, проверят на накрутки. Об этом сообщили организаторы.

— Результаты голосования будут опубликованы в нашем сообществе 4 марта после проверки, — говорится на странице «Россия — страна возможностей», где проходило голосование.

Между тем, нижегородцы, которые заняли четвертое место, заявили, что уже провели свою независимую проверку. Отметим, что фестиваль будет проводиться в регионах, которые заняли первые три места.

— Мы посчитали исключительно количество голосов, отданных за каждый регион именно от жителей этого региона! Мы считаем, это наиболее честным подсчетом голосов, ибо конкретно жители региона должны решать нужно им это мероприятие или нет! — отметили администраторы местного паблика «Нижний Новгород».

По результатам их собственной проверки, которая скручивает голоса из «левых» регионов, получился следующий рейтинг:

1 место: Челябинская область (84 585 голосов)

— Кстати считаем что этому региону действительно нужен этот фестиваль более всех! Заслуженная победа! — пояснили нижегородцы.

2 место: Нижегородская область (72 300 голосов)

3 место: Республика Татарстан (68 643 голоса)

4 место: Ставропольский край (45 754 голоса)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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