Житель Челябинска сел в самолет и вспомнил про забытый в кафе мобильник
Все случилось во вторник, 3 марта, в международном аэропорте Челябинска. Наш земляк ждал посадку на рейс и зашел в кафе выпить кофе. А телефон поставил рядышком на зарядку.
— Услышав объявление о посадке на свой рейс, 36-летний челябинец поспешил к выходу. Про телефон и зарядку мужчина забыл. А когда вернулся, гаджета уже не было, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Пассажир не растерялся и тут же обратился в полицию. Силовики просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили пассажиров и сотрудников авиапредприятия и в течение часа установили личность преступника. им оказался 45-летний рецидивист из Кургана, который прилетел в Челябинск из Санкт-Петербурга.
Уехать в город он не успел. Воришку задержали на автобусной остановке. В его рюкзаке нашли похищенный телефон стоимостью 12 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU