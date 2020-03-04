Алексей Текслер не против реновации в Челябинской области

4 Март 2020 2020-03-04T12:44:17+03:00

За следующие пять лет расселят 188 тысяч квадратных метров ветхого жилья

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Губернатор Алексей Текслер выступил за реновацию в Челябинской области. По мнению главы региона, даже в центре столицы Южного Урала некоторые дома уже давно пора расселить.

— И в Магнитогорске, и в Челябинске, даже в центре, есть дома 30-40-х годов постройки, где живут люди. И, на мой взгляд, взамен этих домов нужно строить новые дома с применением инновационных строительных материалов и конструкций, — цитирует издание «Полит74» Алексея Текслера.

Также губернатор рассказал об успехах по ликвидации ветхого жилья. Так, уже к 2025 году свои квартиры получат более 10 тысяч жителей. Кроме того, благодаря дополнительному финансированию, начнется расселение домов, которые признали аварийными после 2017 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU