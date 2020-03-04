В Челябинске 14 тысяч детей зачислили в первые классы

4 Март 2020 2020-03-04T13:34:04+03:00

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В феврале стартовала приемная компания в первые классы. Родители побежали писать заявления в школы, чтобы занять место для своих детей. Всего письменных и электронных заявлений поступило около 22 тысяч. Почти 70% процентов обращений приняли и пригласили родителей подать документы.

— По результатам рассмотрения заявлений в школы приняты уже почти 14 тысяч первоклассников. Всего мест для приема на 2020/2021 учебный год насчитывается более 48 тысяч», — сообщила Елена Тюрина, начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области.

Записать ребенка в школу можно двумя способами: лично прийти и написать заявление или подать заявку онлайн через Госуслуги. Приемная компания закончится 30 июня, у родителей есть еще 4 месяца, чтобы отдать ребенка в школу по прописке. С июня по сентябрь можно будет подать заявление в любое учебное заведение, если к осени останутся свободные места.

Инфографика подготовлена Региональным центром оценки качества и информатизации образования

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ИСТОЧНИК KP.RU