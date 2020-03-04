В Челябинске появился «писающий переход»
Неравнодушный горожанин выложил в ВК в группе «Регион-74. Челябинск» ролик с подписью: «В Челябинске появилась новая достопримечательность — писающий подземный переход. Импровизированный арт-объект засняли на остановке «Детский мир».
В Челябинске появился писающий подземный пешеходный переход.Видео: Регион-74 Челябинск, vk.com
На записи видно, как прямо из стены бьет струя воды. Пользователь попросил Челябинскую администрацию обратить внимание состояние пешеходного перехода.
Подписчики отнеслись с юмором к «писающему переходу», вот один из комментариев: «Это наши власти о бездомных заботятся, воду бесплатную дали. Хочешь пей, хочешь душ принимай!»
Как оказалось, содержанием перехода занимается некий ИП Асадулин А.Д.. Связаться с подрядчиком не удалось, в свободной базе данных организация числится, как ликвидированная.
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ИСТОЧНИК KP.RU