2020-03-04T13:17:08+03:00
Общество

Челябинские акушеры смогут отработать ведение родов с помощью роботов

Кроме «матери» в симуляционном центре есть еще пять «младенцев»
Андрей МОСКВИЧЕВ
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На манекенах отрабатывают неотложные ситуации. Фото: пресс-служба правительства Челябинской областиНа манекенах отрабатывают неотложные ситуации. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
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В Челябинске акушеры будут принимать роды у робота. Именно так врачи областного перинатального центра смогут отработать внештатные ситуации при рождении ребенка.

Кроме манекена матери, в центре симуляции также есть пять роботизированных версий младенцев. Куклы максимально точно повторяют анатомию человека, а «пациентка» может голосом реагировать на действия акушеров. Единственное отличие — ей никак нельзя навредить.

Как рассказали изданию «Южноуральская панорама», подобные центры помогают отточить навыки неотложной помощи. Кроме непосредственно родов, на манекенах можно потренироваться в массаже сердца или внутривенных уколах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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