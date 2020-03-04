Челябинские акушеры смогут отработать ведение родов с помощью роботов
В Челябинске акушеры будут принимать роды у робота. Именно так врачи областного перинатального центра смогут отработать внештатные ситуации при рождении ребенка.
Кроме манекена матери, в центре симуляции также есть пять роботизированных версий младенцев. Куклы максимально точно повторяют анатомию человека, а «пациентка» может голосом реагировать на действия акушеров. Единственное отличие — ей никак нельзя навредить.
Как рассказали изданию «Южноуральская панорама», подобные центры помогают отточить навыки неотложной помощи. Кроме непосредственно родов, на манекенах можно потренироваться в массаже сердца или внутривенных уколах.
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ИСТОЧНИК KP.RU