Силовик из Челябинска играет в оркестре на 120-летней трубе
Челябинец Дмитрий Васильченко из духового оркестра Росгвардии играет на очень необычном инструменте. Туба прапорщика пережила Великую отечественную войну и даже революцию, а скоро и вовсе отметит свой 120-летний юбилей.
История инструмента очень занятна, хоть и таинственна. Как рассказал музыкант сайту hornews.ru, изначально тубу ему передал пенсионер, который в свою очередь получил ее от ветерана Великой отечественной войны. О большом возрасте инструмента говорит логотип мастерской Юлия Циммермана, которую основали еще 19 веке.
При этом, как рассказал прапорщик звучит туба даже лучше современных аналогов. В ней больше объема и обертонов. А при правильном уходе труба может прослужить еще долго, что не может не радовать росгвардейца.
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ИСТОЧНИК KP.RU