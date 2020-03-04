2020-03-04T14:28:29+03:00
Общество

Силовик из Челябинска играет в оркестре на 120-летней трубе

Туба сохранилась еще со времен царской России
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Как оказалось инструмент несколько раз оказывался у военных музыкантов. Фото: «Хорошие новости»Как оказалось инструмент несколько раз оказывался у военных музыкантов. Фото: «Хорошие новости»
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Челябинец Дмитрий Васильченко из духового оркестра Росгвардии играет на очень необычном инструменте. Туба прапорщика пережила Великую отечественную войну и даже революцию, а скоро и вовсе отметит свой 120-летний юбилей.

История инструмента очень занятна, хоть и таинственна. Как рассказал музыкант сайту hornews.ru, изначально тубу ему передал пенсионер, который в свою очередь получил ее от ветерана Великой отечественной войны. О большом возрасте инструмента говорит логотип мастерской Юлия Циммермана, которую основали еще 19 веке.

При этом, как рассказал прапорщик звучит туба даже лучше современных аналогов. В ней больше объема и обертонов. А при правильном уходе труба может прослужить еще долго, что не может не радовать росгвардейца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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