Жительница Копейска нашла в купленном хлебе гвоздь
Жительница Челябинской области поделилась необычной находкой в социальных сетях. В купленном фабричном хлебе женщина нашла ржавый гвоздь.
Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», изделие с железной начинкой копейчанка взяла в обычном магазине. Неприятную находку она обнаружила только дома. Фотографии женщина решила выложить в социальные сети, подписав, что не понимает как нужно делать хлеб, чтобы туда попал.
В комментариях под постом, многие предложили просто перейти на частные пекарни, где контроль за качеством явно будет лучше. Однако нашлись и те, кто посочувствовал женщине и предложил обратиться к производителю за компенсацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU