2020-03-04T14:06:11+03:00
Общество

Жительница Копейска нашла в купленном хлебе гвоздь

Изделие с железной начинкой купили в обычном магазине
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Подслушано Копейск, vk.comФото: Подслушано Копейск, vk.com
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Жительница Челябинской области поделилась необычной находкой в социальных сетях. В купленном фабричном хлебе женщина нашла ржавый гвоздь.

Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», изделие с железной начинкой копейчанка взяла в обычном магазине. Неприятную находку она обнаружила только дома. Фотографии женщина решила выложить в социальные сети, подписав, что не понимает как нужно делать хлеб, чтобы туда попал.

В комментариях под постом, многие предложили просто перейти на частные пекарни, где контроль за качеством явно будет лучше. Однако нашлись и те, кто посочувствовал женщине и предложил обратиться к производителю за компенсацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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